В Молдове несколько минут был недоступен сайт Facebook (ФОТО)

В Молдове несколько минут был недоступен сайт Facebook (ФОТО)

Сайт социальной сети Facebook был недоступен пользователям в течение нескольких минут. 

Жители Молдовы несколько минут не могли открыть сайт социальной сети Facebook. Причина сбоя неизвестна.

– Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этой проблемой, чтобы исправить ее как можно скорее, – отображалось на экранах пользователей сети. 

Стоит отметить, что несколько дней назад у пользователей по всему миру возникли проблемы с доступом в Facebook, Instagram и WhatsApp. Сообщалось о недоступности основных ресурсов Facebook и Instagram. У некоторых не обновлялись новостные ленты.

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