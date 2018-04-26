В Молдове настал период, когда приобретать жильё становится выгодно (ИНФОГРАФИКА)

Об этом заявил представитель Института развития и социальных инициатив (ИРСИ) “Viitorul” Вячеслав Ионицэ.

Эксперт предположил, что в 2018 году стоимость квартиры площадью 70 квадратных метров может сократиться до 10,2 среднегодовых заработных плат, передаёт tv8.md.

-Впервые за последние 10 лет для молодых семей из Республики Молдова квартиры стали в три раза доступнее. Если в 2008 году квартира площадью 70 квадратных метров стоила около 30,6 среднегодовых заработных плат, то в 2017 году стоимость такой квартиры составляла всего 11,2 среднемесячных заработка, – отметил он.

Представитель ИРСИ рассказал, что в развитых странах стоимость квартиры площадью в 70 квадратных метров составляет около 5 – 7 средних годовых заработных плат.

– Уже в этом году цены на квартиры стабилизировались в нижнем своем пределе, после падения, продолжающегося последние десять лет. Цена жилья стала падать с максимального уровня, достигнутого в 2008 году, от 900 евро за квадратный метр до минимального уровня в 523 евро за квадратный метр во втором квартале 2017 года, – отметил он.

Причиной такой доступности жилья в Молдове стало, во-первых, то, что с 2007 по 2018 год отмечалась стабилизация рынка, а спрос и предложения увеличивались. А, во-вторых, среднемесячная зарплата по экономике выросла с 4172 леев в 2014 году до 6150 леев в 2017 году. Министерство экономики и инфраструктуры планирует, что к 2020 году этот показатель достигнет 7250 леев.