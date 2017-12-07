В Молдове «накрыли» цех по производству колбасы из испорченного мяса (ВИДЕО)

Полиция разоблачила деятельность организованной криминальной группировки, причинившей государству особо крупный ущерб.

Согласно пресс-релизу Генинспектората полиции, в результате расследования выяснилось, что на протяжении трех лет в Молдову в обход таможенных пунктов без соответствующих документов ввозилось испорченное мясо. В Молдове оно легализовывалось через фирмы-посредники, которые не платили налоги государству, что нанесло большой ущерб госбюджету.

Сотрудникам полиции также удалось выявить несколько поставщиков сырья, которые незаконно приобретали товар.

1 и 4 декабря 2017 года сотрудники следственных органов провели обыски в подразделениях компании, домах и автомобилях подозреваемых, где была обнаружена «черная бухгалтерия» и большие суммы денег. Был также найден и изъят системный блок, в котором хранилась информация о незаконной деятельности компаний.

Подозреваемые, три члена группировки в возрасте от 30 до 54 лет, не были заключены под стражу. Если они будут признаны виновными, они могут получить штраф в размере до 267 500 лей или лишение свободы сроком до 6 лет, а также возмещение убытков, причиненных государству. В настоящее время проводится расследование для выявления всех членов преступной группировки и ее бенефициаров.