В Молдове начнут вакцинировать лис против бешенства

В Молдове начнут вакцинировать лис против бешенства

Диких животных было решено вакцинировать, чтобы предотвратить эпидемию бешенства в дикой природе. Власти намерены сделать это до 2023 года.

Для этой цели будет закуплено более миллиона доз вакцины. Иммунизация проводится путем разбрасывания приманок с вакциной, пишет tvn.md.

Напомним, что в 2017–2018 гг. было зарегистрировано 128 случаев бешенства, 20% из которых были зарегистрированы среди лис. В 2002 году в Дрокии от бешенства скончался ребёнок, а в 2016 году умер мужчина из Каушан.

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