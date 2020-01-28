В Молдове начинается выплата пенсий в случае смерти одного из супругов

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Кто имеет право на получение пенсии своего супруга и как подать соответствующее заявление в Национальную кассу социального страхования, выясняли журналисты «НТВ Молдова».

Один из основных пунктов закона, на который бенефициарам следует обратить внимание, гласит, что право на получение пособия по потере кормильца имеют только те граждане, чей супруг ушел из жизни после 1 января 2020 года. Еще одно обязательное условие – в браке супруги должны были состоять на протяжении 15 последних лет до смерти одного из них. Размер пособия будет равен пенсии умершего супруга на момент смерти, и в дальнейшем не может быть увеличен или пересчитан. Период получения выплат будет зависеть от того, сколько лет получал умерший пенсию до ухода из жизни.

– Например, в июне 2019 года была установлена пенсия по возрасту мужчине. 5 января 2020 года человек умер. Таким образом, супруга имеет право на это пособие в течение четырех лет и шести месяцев, – рассказала начальник управления НКСС Ольга Михаеш.

Пакет документов, необходимых для получения пособия, невелик. Те, кто уже подали заявление, а таковых 25 человек, уже с февраля могут рассчитывать на выплаты.

– Супруг или супруга должны написать заявление и подать его в территориальную кассу социального страхования по месту проживания, а также приложить к заявлению удостоверение личности, сертификат о смерти и свидетельство о браке, – добавила Михаеш.

Социальная инициатива президента Молдовы вызвала живой отклик населения. Люди называют принятый закон, который регламентирует получение пенсии ушедшего из жизни супруга, очень гуманным.

Ежемесячная пенсия в случае смерти одного из супругов в Молдове будет выплачиваться благодаря инициативе президента страны Игоря Додона. В конце 2019 года законопроект был поддержан депутатами парламента. Средства, необходимые для выплаты пособий в 2020 году, предусмотрены в Законе о бюджете социального страхования. Сумма составляет около 50 миллионов леев.