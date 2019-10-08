В Молдове начался сезон охоты на уток

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Сезон охоты на уток и лысух начался в Молдове. На этих птиц разрешено охотиться до 29 декабря. В этой связи полиция призвала любителей охоты на птиц соблюдать все правила безопасности, касающиеся применения оружия.

Так, на участке площадью в один гектар разрешается охота максимум четырех человек, стрелять можно только по летящим птицам, за исключением раненых птиц, упавших на воду. Также во избежание несчастных случаев запрещено стрелять в птиц на расстоянии более 35-40 м или если они летят на высоте менее 5 метров.

Полиция также напоминает охотникам, что оружие может носить только владелец разрешения на оружие и что охотники обязаны носить желто-зеленое или ярко-оранжево снаряжение или жилетки. В то же время запрещается заряжать оружие раньше указанного времени начала охоты и стрелять из оружия в населенных пунктах или поблизости от них.

Как уточнили в правоохранительных органах пули, выпущенные из охотничьего гладкоствольного ружья, опасны на расстоянии до 1000 м, боевых дробовиков – до 600 м, дробовиков среднего калибра – до 300 м.

Главная инспекция полиции призвала охотников проявлять ответственность и соблюдать требования безопасности при применении огнестрельного оружия во избежание возможных инцидентов. За признание или совершение инцидентов или преступления с оружием применяются административные или уголовные наказания с отзывом и отменой разрешения на оружие. Новое разрешение на оружие можно получить только через пять лет.