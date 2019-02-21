В Молдове начался процесс распределения бюллетеней среди избирательных советов

В Молдове начался процесс распределения бюллетеней среди избирательных советов

21 и 22 февраля бюллетени для голосования и другие избирательные материалы будут распространяться среди избирательных советов одномандатных округов страны. Об этом сегодня сообщила Центральная избирательная комиссия.

Согласно полученной информации, процесс выполняется по заранее установленному графику всеми тремя типографиями, с которыми Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заключила контракт на печать бюллетеней для голосования. Как уточнили в ЦИК, сотрудники территориальных инспекций полиции сопровождают доставку избирательных бюллетеней от типографии до места расположения окружных избирательных советов и их охрану до дня голосования, пишет moldpress.md.

Напомним, что воскресенье, 24 февраля, в Республике Молдова пройдут парламентские выборы и республиканский консультативный референдум. Граждане получат четыре бюллетеня. Всего для избирательных участков в стране было напечатано около 12 миллионов бюллетеней.

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