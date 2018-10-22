В Молдове началась вакцинация против вируса гриппа

Власти сообщают, что уже закуплено 30 тысяч доз вакцины производства Франции, а в ближайшее время в страну будут доставлены ещё 130 тысяч доз, которые являются пожертвованием от американского Центра по обеспечению более справедливого доступа к вакцинам. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, пока случаев гриппа зарегистрировано не было, пишет ipn.md.



Как отмечает источник, в первую очередь прививка от гриппа предназначена для лиц с повышенным риском заболевания. Речь идёт о детях с хроническими заболеваниями, беременных, лицах с ограниченными возможностями, стариках, помещённых в дома престарелых, о персонале детских домов, школ-интернатов и домов престарелых. Затем будет проведена вакцинация профессиональных контингентов и лиц с повышенным риском заболевания. В эту категорию входят люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, персонал войск карабинеров, пограничники и др. Направить запрос о вакцинировании также могут и лица, не входящие в вышеупомянутые группы. Для этого нужно обратиться к семейному врачу, в результате чего прививка будет сделана бесплатно.

До введения вакцины против гриппа пациентам рекомендуется пройти объективное медицинское обследование. Прививку от гриппа не делают лицам, имеющим аллергию на любой из компонентов вакцины, лицам, страдающим острыми заболеваниями, обострениями тяжёлых хронических заболеваний, лицам с высокой температурой, а также тем, у кого диагностирована неконтролируемая эпилепсия или иное прогрессирующее заболевание нервной системы.

В течение сезона гриппа 2017–2018 были подтверждены 557 случаев заболевания. Вирус стал причиной четырёх летальных исходов.