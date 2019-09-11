В Молдове может появиться новый праздник – Национальный день продовольствия

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Парламент намерен ввести новый праздник – Национальный день продовольствия. Комиссия по окружающей среде и региональному развитию одобрила на сегодняшнем своем заседании проект с поправками к постановлению парламента о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова.

Предполагается, что Национальный день продовольствия будет отмечаться в Республике Молдова ежегодно 16 октября. Авторами законодательной инициативы являются депутаты Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. По их словам, праздник будет способствовать повышению осведомленности общественности о необходимости инвестиций в сельское хозяйство и продвижению принципов здорового питания. Проект будет направлен на рассмотрение депутатов парламента.

Всемирный день продовольствия отмечается во всем мире с 1981 года. В настоящее время более 150 стран отмечают этот праздник. Генеральная Ассамблея ООН призвала правительства и международные организации отмечать этот праздник для повышения осведомленности общественности о проблемах питания во всем мире и укрепления солидарности в борьбе с голодом и нищетой, пишет moldpres.md.