В Молдове может появиться еще один официальный выходной

Речь о дате 26 июня, когда предлагается отмечать в Молдове День борьбы со злоупотреблением наркотиками.

Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ предложит законодательному органу дополнить Постановление парламента о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова соответствующим днём, пишет realitatea.md.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ежегодно отмечается 26 июня с 1897 года, будучи провозглашённым Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря. Этот день установлен в целях выражения решимости усиливать международное сотрудничество по созданию свободного от наркомании общества.

Согласно статистике, около 200 миллионов человек во всем мире употребляют наркотики не реже одного раза в год. Из них 25 миллионов считаются наркоманами. Каждый год 200 000 человек умирают от болезней, связанных с наркотиками.

В Республике Молдова, по данным Международного антинаркотического центра, за последние три года потребление наркотиков среди подростков утроилось.