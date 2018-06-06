В Молдове могут увеличить штрафы за разговоры по телефону для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов с тележками

Соответствующие поправки в действующее законодательство были утверждены правительством вчера, 5 июня.

Согласно одобренным поправкам к водителям автотранспорта, а также велосипедистам, водителям гужевых повозок и пешеходам с ручными тележками будут применяться более строгие санкции, пишет tv8.md. Так, согласно законопроекту, штраф за подобное нарушение составит до 600 леев и 3 штрафных балла. В случае, если разговор по мобильному телефону стал причиной аварийной ситуации, то размер штрафа составит 1250-2000 леев с возможным лишением права на вождение сроком от 6 до 12 месяцев.

Исключения составляют телефонные звонки при помощи системы handsfree, использование мобильных телефонов или аналогичных устройств для GPS-навигации, а также осуществление экстренных телефонных звонков в случае реальной опасности. Стоит отметить, что правительство также одобрило проект, согласно которому будут ужесточены санкции для водителей, которые не дают приоритета пешеходам и велосипедистам.

Проекту поправок и дополнений предстоит рассмотрение и утверждение в парламенте.