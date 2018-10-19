В Молдове могут пройти чемпионаты Европы и мира по мотокроссу

Президент страны принял делегацию Международной федерации мотоспорта во главе с ее вице-президентом Анджеем Витковски и первым заместителем Европейской федерации Мартином де Грааффом. Во встрече также приняла участие делегация Федерации мотоспорта Молдовы во главе с ее президентом Виктором Головичкиным.

Стороны обсудили перспективы развития мотоспорта, который традиционно пользуется популярностью в Республике Молдова и рассмотрели возможность проведения весной следующего года в нашей стране Чемпионата Европы среди юниоров в категории мотоциклов с объемом двигателя от 65 до 85 куб. см. Также они пришли к мнению о том, что, если Молдове удастся получить право на проведение этого соревнования и организовать его на высшем уровне, можно будет рассмотреть возможность проведения в дальнейшем и Чемпионата мира по мотокроссу, сообщил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

– Подчеркнул, что развитие различных спортивных дисциплин остается приоритетом для Администрации Президента Республики Молдова, поэтому для подготовки и проведения европейского первенства по мотокроссу будет оказана вся необходимая поддержка, – добавил он.