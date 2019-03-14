В Молдове минувшим вечером “упали” две популярные соцсети

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Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись вчера с невозможностью обновлять свои ленты и делать публикации из-за технических проблем. Это произошло во многих странах мира после обеда, а в Молдове – начиная с 18.00.

Администрация Facebook признала, что причиной стали технические проблемы, однако какого именно характера – не уточнила. В то же время, по словам руководства сети, речь не шла о DDos-атаке.

Этим утром и Facebook, и Instagram работают в нормальном режиме.