В Молдове минувшим вечером “упали” две популярные соцсети

В Молдове минувшим вечером “упали” две популярные соцсети

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись вчера с невозможностью обновлять свои ленты и делать публикации из-за технических проблем. Это произошло во многих странах мира после обеда, а в Молдове – начиная с 18.00. 

Администрация Facebook признала, что причиной стали технические проблемы, однако какого именно характера – не уточнила. В то же время, по словам руководства сети, речь не шла о DDos-атаке.

Этим утром и Facebook, и Instagram работают в нормальном режиме.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md