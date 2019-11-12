В Молдове ликвидированы все вспышки африканской чумы свиней

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Все вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Республике Молдова, зарегистрированные у домашних свиней, были ликвидированы. Об этом заявило сегодня Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) после того, как был снят карантин в Комрате.

По данным ведомства, в 2019 году в нашей стране было зарегистрировано 30 вспышек АЧС, из которых 26 – у домашних свиней, содержавшихся в частных хозяйствах. Больные животные, 402 свиньи и 13 диких кабанов, были забиты. Последняя вспышка африканской чумы свиней зафиксирована 26 сентября на частной ферме в Комрате, где содержалось 40 свиней, передаёт moldpres.md.

Агентство призывает владельцев свиней срочно информировать ветеринаров о заболевании, гибели животных или обнаружении туш диких кабанов и рекомендует соблюдать минимальные требования биобезопасности, установленные постановлением правительства. Кроме этого, НАБПП предупреждает о постоянном риске возникновения новой вспышки, учитывая появление новых случаев чумы свиней в соседних странах.

– Нельзя использовать в корме для свиней пищевые отходы, которые также могут вызвать заболевание животных африканской чумой свиней. Нельзя покупать продукты из свинины в соседних странах, потому что на границе они будут конфискованы и уничтожены из-за риска, который представляют, – обращает внимание Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

Африканская чума свиней не опасна для человека, но очень быстро распространяется среди животных и наносит большой ущерб сельскому хозяйству. Против этого недуга нет вакцины. Существующая вакцинация свиней снижает давление вируса, но не приводит к его исчезновению. Мясо зараженных животных не представляет опасности для человека, однако не рекомендуется к употреблению.