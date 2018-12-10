В Молдове ликвидированы все очаги АЧС среди домашних свиней: на борьбу с вирусом было потрачено более 1 млн леев

На прошлой неделе были ликвидированы последние три очага африканской чумы свиней, зарегистрированных ранее в населённых пунктах Паичу и Зырнешть муниципия Кагул. Таким образом, были закрыты все вспышки АЧС среди домашних свиней на территории республики.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, на данный момент под наблюдением остаются 14 очагов африканской чумы свиней среди диких кабанов, зарегистрированных ранее (в 2017 и 2018 годах). Согласно нормативным актам эти случаи АЧС будут находиться под наблюдением в течение 24 месяцев с момента их обнаружения. Они были зарегистрированы в Резинском, Оргеевском, Чимишлийском, Кагульском и Штефан-Водском районах.

Несмотря на это, в Республике Молдова остаются высокие риски возникновения новых вспышек АЧС, так как на территориях соседних стран (Украина и Румыния) вирус продолжает распространяться среди домашних свиней и диких кабанов. Так, на данный момент на Украине зарегистрировано более 140 вспышек АЧС, а в Румынии – 1 124 вспышек, а 361 719 свиней было уничтожено.

Напомним, что в 2018 году в Молдове было зарегистрировано 37 очагов АЧС, 27 из которых – среди домашних свиней в частных хозяйствах. В результате борьбы с вирусом было уничтожено 578 свиней. Более 1 млн леев было потрачено на борьбу с очагами африканской чумы свиней.