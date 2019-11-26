В Молдове ликвидированы первые лаборатории по производству наркотиков типа “соль”: двух членов ОПГ отправили за решётку (ФОТО, ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам добилась в суде лишения свободы двух членов преступной группировки, организовавших первые в Молдове подпольные лаборатории по производству наркотиков типа PVP (соль).

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, к тюремному заключению были приговорены двое молодых людей в возрасте 23 и 24 лет из Кишинёва и Тирасполя. Молодые люди организовали подпольную лабораторию по производству наркотиков. Суд признал их виновными и приговорил к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. Для возмещения ущерба, причинённого преступниками, прокуроры изъяли их имущество: 900 000 российских рублей, 160 000 леев, а также автомобили марок Renault Megane и BMW 252D.

Согласно материалам дела, молодые люди ежедневно продавали от 10 до 20 пакетиков, стоимость каждого из которых составляет 150 российских рублей. Преступная группировка состояла из 6 членов. В течение 2018 года они продавали наркотики с помощью мобильных приложений. Дела остальных членов ОПГ рассматриваются судом отдельно. Кроме организации подпольной лаборатории и производства наркотиков в Молдове, первичные материалы для которых привозили из Украины, лидер ОПГ начал расширять «бизнес».

Приговор не окончательный и может быть обжалован в высшей инстанции.