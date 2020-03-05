В Молдове ликвидировано более 60 возгораний сухой растительности (ФОТО, ВИДЕО)

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За последние сутки огнеборцы ликвидировали 66 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности, передаёт пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Самые крупные пожары регистрировались в Хынчештском, Унгенском, Страшенском, Новоаненском, Шолданештском и Кагульском районах, а также в муниципии Кишинёв. Так, в селе Долна Страшенского района огонь уничтожил более 15 га сухой растительности, а в селе Сарата-Галбенэ Хынчештского района площадь возгорания составила 6 га.

Кроме этого, помощь спасателей понадобилась в селе Алексеевка Унгенского района, где огонь охватил сухую растительность на площади 15 га. В Шолданештском районе сотрудники ГИЧС тушили возгорания в населённых пунктах Распопены и Олишканы.

На юге страны спасатели тушили пожар в селе Вэлень, где огонь охватил 10 га травы и кустарников. В муниципии Кишинев помощь пожарных понадобилась по меньшей мере в 13 возгораниях сухой растительности.

По данным ГИЧС, в результате пожаров было уничтожено около 600 га поверхности земли. В связи с этим ГИЧС напоминает гражданам, что сжигать сухую растительность запрещено. В условиях ветра и низкой влажности любой источник возгорания может стать причиной крупного пожара.