В Молдове ликвидировали преступную группировку, специализирующуюся на контрабанде и сбыте наркотиков (ВИДЕО)

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Незаконная деятельность организованной преступной группировки, специализирующейся на контрабанде наркотиков типа «субутекс» и их последующем сбыте на территории Республики Молдова, была прекращена в результате уголовного преследования, начатого Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе уголовного преследования было установлено, что наркотики закупались во Франции и ввозились на территорию РМ через транспортные средства международных маршрутов. Одного из подозреваемых поймали с поличным в момент, когда он получал посылку от сообщников из Франции. В ходе обыска было обнаружено и изъято 189 таблеток «субутекс», которые были спрятаны в пакетах с кондитерскими изделиями. Стоимость партии на чёрном рынке составляет 300 000 леев.

Кроме этого, после обысков были задержаны ещё двое членов ОПГ. Подозреваемые, в возрасте от 26 до 32 лет, являются уроженцами Оргеевского района. Они были арестованы на 72 часа. Прокуроры намерены запросить в суде мандаты на их арест на 30-дневный срок. Если вина членов ОПГ будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы за контрабанду и до 15 лет за незаконный оборот наркотиков.