В Молдове коронавирусом заразилась ещё одна беременная женщина

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Среди подтверждённых случаев заболевания коронавирусом за сегодня один – у беременной женщины. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Речь идёт о жительнице Штефан-Водэ, контактировавшей с лицом, вернувшимся из Украины. В этом контексте глава Минздрава ещё раз призвала всех приехавших из-за границы граждан соблюдать карантинный режим.

Таким образом, это вторая беременная женщина, заразившаяся коронавирусом в нашей стране. Первая заболела несколько дней назад после контакта с вернувшейся из Италии свекровью. Состояние этой женщины – удовлетворительное, а угроз для развития плода, как говорят врачи, – нет.

Напомним, на данный момент в Молдове подтверждено 109 случаев коронавируса.

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