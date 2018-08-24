В Молдове каждый родитель вынужден отдать более 36% из зарплаты при подготовке ребёнка к школе (ТАБЛИЦА)

Любой среднестатистический гражданин Молдовы, чей ребёнок ходит в школу, вынужден выделить 36,66% из всей своей заработной платы для того, чтобы подготовить своё чадо к новому учебному году.

Этот показатель весьма высок по сравнению с другими странами. Молдова занимает 2 место по уровню затрат на эти нужды. Но связано это не столько с высокими ценами, или с уровнем потребностей, а с мизерными зарплатами, которые получают наши граждане. Такие данные предоставила компания Picodi.

Так, согласно проведённому исследованию, стоимость одного набора основных школьных принадлежностей и одежды в Молдове составляет приблизительно 89 евро. Но это сравнительно немного, потому что, например, жители Великобритании тратят на эти нужды 156 евро, жители Германии – 110 евро, русские – 107 евро, украинцы – 61 евро, а румыны 54 евро. Однако при этом, для жителей Великобритании 156 евро – это 8,96% из средней заработной платы, поэтому подготовка к школе для них не влетает в копеечку, как для граждан Молдовы.

Стоит отметить, что дороже всего сборы к школе обходятся жителям Нигерии – они вынуждены отдать 54,74% (85 евро) из своей заработной платы на школьные принадлежности и одежду. Ну а сразу после Нигерии, на втором месте в этом рейтинге, расположилась наша страна. На третьем месте Вьетнам – 32,71% (61 евро). Украинцы заняли пятое место – 25,33% им необходимо отдать из зарплаты на подготовку к школе. Россия на 8-м месте, жители этой страны отдают 18,91% зарплаты. А румыны расположились на 12-м месте, и им требуется отдать 13,37% на школьные принадлежности и одежду.