В Молдове изменён срок оплаты штрафов: когда нововведение вступит в силу

Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс для оплаты половины штрафов был опубликован сегодня в «Официальном мониторе Республики Молдова». Поправки должны вступить в силу в течение 30 дней со дня публикации, то есть, 2 декабря.

Согласно новым положениям Уголовного кодекса, фраза «72 часа» в пункте (31) статьи 64 Уголовного кодекса была заменена на фразу «3 рабочих дня». Эта поправка была предложена для удобства оштрафованных лиц и согласования с часами работы учреждений, ответственных за получение штрафа, пишет портал bizlaw.md.

До сих пор правовые нормы предусматривали возможность оплаты половины штрафа в течение 72 часов с момента совершения нарушения. Согласно поправкам, новый срок будет составлять три рабочих дня.

За инициативу проголосовали в контексте предыдущего одобрения поправок к Кодексу о правонарушениях, в результате чего оплата штрафов была также изменена с 72 часов до трёх рабочих дней. Таким образом, с июля 2018 года правонарушители уже имеют право оплатить половину штрафа в течение трёх рабочих дней.