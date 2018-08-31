В Молдове инициирован сбор подписей в защиту молдавского и русского языков (ВИДЕО)

Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции о запуске общереспубликанской кампании “Защитим молдавский и русский языки”, инициированной общественной организацией “ЗАРЯ – За русский язык”.

Гражданам будет предложено ответить, согласны ли они, чтобы молдавский язык был государственным языком, а русский язык – официальным языком межнационального общения. Инициаторы кампании намерены собрать 500 тыс. подписей в течение трех месяцев, пишет ipn.md.

По словам председателя общественной организации „За русский язык” Михаил Ахремцева, Молдова находится на пороге межнационального конфликта. Он отметил, что молдавский язык, так же как и русский являются предметом давления.

– Я боюсь, что следующим шагом властей будет изменение в Конституции молдавского языка на румынский язык, а русский язык перейдет в категорию иностранных языков, – отметил он.

Инициаторы акции призвали общественные организации и партии, которые неравнодушны к изложенной проблеме, присоединиться к кампании по сбору подписей.

Представитель Общественной палаты при президенте Республики Молдова Сергей Мишин заявил, что собранные подписи будут переданы правительству и парламенту. Соответственно, парламенту будет предложено указать в законе, что государственным языком в Республике Молдова является молдавский язык, а русский язык является официальным языком межнационального общения. Впоследствии правительство адаптирует все свои нормативные акты в соответствие с этими изменениями.

Подписи будут собирать волонтеры. Они будут находиться в палатках или сформируют мобильные группы с символикой общественной организации. Начиная с сентября, на сайте организации – zarya.md и на странице в Facebook будут опубликованы сведения о том, где именно начинается кампания. Постепенно организаторы намерены охватить всю территорию страны.