В Молдове хотят ужесточить наказание за нарушения ПДД

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Правительство представит план срочного вмешательства на фоне дорожно-транспортных происшествий, произошедших в последнее время в стране. В числе действий, которые будут предприняты, – ужесточение санкций за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

Как пишет moldpres.md, будет ужесточена ответственность за определённые правонарушения. Речь идёт о нарушениях, касающихся превышения скорости и вождения в состоянии опьянения: в частности, вплоть до конфискации транспортного средства.

В то же время Министерство экономики и инфраструктуры выступит с изменениями, касающимися проверок дорог. Власти проведут целый ряд кампаний по информированию о последствиях несоблюдения правил дорожного движения. Кроме того, в школах будут введены обязательные часы, посвящённые теме безопасности дорожного движения. Проверки также будут проводиться на предприятиях, осуществляющих техосмотр транспортных средств, пишет источник.