В Молдове хотят учредить День конкуренции и возвести его в ранг национальных праздников

Предусмотрен для него и выходной – 30 июня.

Соответствующий проект решения, предложенный Советом по конкуренции, получил положительное заключение парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Решение об учреждении нового праздника предлагается включить в решение парламента от 26 декабря 1990 года “О днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова”. пишет deschide.md.

По словам председателя Совета по конкуренции Виорики Кэраре, учреждение такого профессионального дня будет способствовать продвижению культуры конкуренции в обществе для защиты законных интересов потребителей, а также предотвращению антиконкурентной практики и недобросовестной конкуренции.

Дата 30 июня была выбрана неслучайно: именно в этот день в 2000 году был принят Закон о защите конкуренции. Если эта законодательная инициатива получит положительное заключение от всех парламентских комиссий, она будет предложена на пленарном заседании парламента.