В Молдове группа бандитов промышляла кражами в домах: подозреваемые задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители проводят обыски у членов преступной группировки, специализирующейся на кражах в домах, преимущественно в центральной части страны.

По данным пресс-службы полиции, в результате предпринятых мер было установлено, что членами группировки являются три молодых человека в возрасте от 24 до 29 лет, все – жители Яловенского района. Предполагается, что с начала октября они совершили ряд краж со взломом, в результате чего похитили большое количество материальных ценностей (деньги, украшения, бытовую технику, аудио и видеотехнику).

Подозреваемые проникали в дома как днём, так и ночью, когда хозяева отсутствовали. Они ломали металлические решётки и окна, после чего попадали в жилища.

На данный момент органы правопорядка устанавливают все обстоятельства, а также проверяют причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям, совершённым на территории РМ.

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