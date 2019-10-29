В Молдове госпитализировали 6 человек, отравившихся угарным газом

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В Молдове за последние три дня восемь человек отравились угарным газом, двое из которых скончались. Два отравления угарным газом были зарегистрированы в Кантемирском районе, два – в Бричанском районе и по одному – в Каларашском и Унгенском районах. Всем пациентам была оказана догоспитальная медицинская помощь, после чего они были госпитализированы в медучреждения.

По данным пресс-службы Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, самый трагический случай произошёл в субботу, 26 октября, в Каларашском районе. Там муж и жена скончались в результате отравления угарным газом. Причиной трагедии стала неисправная печь. Супруги скончались до приезда скорой помощи.

Всего за последние 72 часа Национальный центр догоспитальной скорой медпомощи зарегистрировал 6 283 обращений. В медучреждения были госпитализированы 2 392 пациента, 1 792 из них – взрослые, а 600 – дети.