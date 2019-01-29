В Молдове ещё три человека скончались от гриппа

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В период с 21 по 27 января 2019 года было зарегистрировано три случая смерти, вызванных вирусом гриппа A(H1N1). Жертвы не были вакцинированы от сезонного гриппа.

За указанный период всего было задокументировано 270 случаев сезонного гриппа, 62 из которых подтверждены лабораторными анализами, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Кроме этого, было выявлено 16 134 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 680 случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ).

Стоит отметить, что в период с 1 октября 2018 года по 27 января 2019 года было зарегистрировано 541 случай гриппа 140 902 случаев ОРВИ и 7 608 случаев ОРЗ. Всего с начала зимы в Молдове от гриппа скончались 9 человек.