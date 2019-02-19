В Молдове ещё 7 человек скончались от гриппа

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Ещё 7 жителей Молдовы в возрасте от 25 до 70 лет скончались на прошлой неделе от гриппа.

По данным министерства здравоохранения, от гриппа погибли 5 мужчин и 2 женщины из Кишинёва, Унген, Ниспорен, Чимишлии, Новых Анен и Тараклии. Ни один из скончавшихся не был вакцинирован от сезонного гриппа. Таким образом, в зимний период грипп унёс жизни 27 человек.

Всего с 11 по 17 февраля в Молдове было зарегистрировано 294 случая сезонного гриппа, 43 из которых были подтверждены лабораторными анализами. Кроме этого, было зафиксировано 15 882 случая ОРВИ и 589 случаев ОРЗ. По данным экспертов, эпидемиологическая ситуация, связанная с гриппом, находится на среднем уровне интенсивности, а заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей превышает эпидемический порог.

Стоит отметить, что в период с 1 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года было выявлено 1 549 случаев гриппа, 191 651 случай ОРВИ и 9 423 случая ОРЗ.