В Молдове две женщины родили по дороге в роддом

0

Во вторник, 10 декабря, в машинах скорой помощи на свет появилось два малыша. Роды прошли без осложнений. Об этом сообщил Центр догоспитальной скорой медпомощи.

По данным пресс-службы ведомства, первый случай произошёл в Унгенском районе. Скорая помощь немедленно выехала на вызов и доехала за 13 минут. Роды прошли в машине, по дороге в районную больницу Унген. Благодаря квалифицированной помощи врачей на свет появилась здоровая девочка с весом 3 600 гр. 25-летняя мама и новорожденная были госпитализированы в родильное отделение районной больницы Унген.

Второй случай произошёл в Тараклийском районе. По дороге в роддом у женщины неожиданно начались роды. Бригада врачей благополучно приняла их. Мама и ребёнок были доставлены в удовлетворительном состоянии в больницу Чадыр-Лунги, где им окажут соответствующий медицинский уход.