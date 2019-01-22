В Молдове две женщины родили, не доехав до больницы

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За последние сутки в машинах скорой помощи на свет появилось два малыша. Об этом сообщил Центр догоспитальной скорой медпомощи.

По данным ведомства, первый случай произошёл в селе Новые Киркаешты Каушанского района. Скорая помощь была вызвана в понедельник в 5.00 утра. Роды прошли без осложнений, а благодаря квалифицированной помощи врачей на свет появился здоровый мальчик.

Второй случай произошёл вчера во второй половине дня в столичном секторе Буюканы. Роды прошли в машине скорой помощи, рождение девочки контролировала бригада врачей. Обе мамы и новорожденные были доставлены в родильные дома, где им окажут соответствующий медицинский уход.

Стоит отметить, что с начала текущего года Центр догоспитальной скорой медицинской помощи зарегистрировал 12 родов в догоспитальных условиях, 4 из которых произошли по дороге в больницу.