В Молдове девушки все чаще становятся жертвами фальшивых модельных агентств

В погоне за большой зарплатой юные красавицы в результате оказываются в непростой ситуации.

Центр по борьбе с киберпреступностью информирует интернет пользователей о новом методе сексуальной эксплуатации, который совершается как в отношении несовершеннолетних, так и в отношении взрослых людей.

Злоумышленники создают ложные профили модельных агентств и предлагают девушкам якобы рекламировать косметические средства, одежду или журналы. Для того, чтобы трудоустроиться, жертвы мошенников должны были явиться на кастинг, где от них поначалу просили приличные фотографии. На следующем этапе от девушек уже просили фото или принять участие в видеочате в более обнаженном виде.

В результате, получая интимные фотографии, злоумышленники начинали шантажировать несчастных, требуя от них деньги, другие изображения в обнаженном виде или личные встречи с целью сексуальных отношений.

До настоящего времени правоохранительные органы выявили три подобных случая.

В случае, если вы стали жертвой таких действий, то можете обратиться по номерам: 022 577 153, 078 710 293 — Национального инспектората расследований, или по электронной почте Центра по борьбе с киберпреступностью: ccci@mai.gov.md.

Ранее двое сутенеров из Каушан обманом вывозили молдаванок в Румынию для занятия проституцией.