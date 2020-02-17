Число пассажиров поездов и самолётов сокращается: граждане предпочитают автобусы

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По данным Национального бюро статистики, в 2019 году пассажирами железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта стали 103,0 млн человек, что на 0,8% больше по сравнению с 2018 годом.

За отчетный период наибольшую долю составили автомобильные пассажирские перевозки (97,2%), за которыми следуют воздушный транспорт (1,5%) и железнодорожный транспорт (1,1%). Так, автобусы и микроавтобусы перевезли 100,1 млн пассажиров, что на 1,4% больше по сравнению с 2018 годом.

Рост был зарегистрирован только для автомобильного пассажирского транспорта. Количество пассажиров железнодорожного транспорта сократилось на 32,1%, воздушного транспорта – на 3,2%, а речного – на 0,1%.

Стоит также отметить, что за указанный период было перевезено 18,9 млн тонн грузов, что на 3,7% меньше, чем в 2018 году.