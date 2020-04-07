В Молдове число новых инфицированных коронавирусом снижается третий день подряд

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Положительная тенденция наблюдается третий день подряд в Молдове. Число новых инфицированных коронавирусом в нашей стране сокращается.

Так, в субботу, 4 апреля, количество новых зараженных составило 161. В воскресенье, 5 апреля, коронавирус выявили у 112 человек – на 49 меньше, чем днем ранее. Вчера, 6 апреля, число новых случаев составило 101 – на 11 меньше. Сегодня – 91, на 10 меньше.

Напомним, общее число подтвержденных случаев на данный момент – 1056. 40 человек вылечились, 22 скончались.

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