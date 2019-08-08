В Молдове по подозрению в контрабанде анаболиков задержали четырёх человек

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Прокуратура муниципия Кишинёв совместно со Службой информационной безопасности задокументировали и обезвредили преступную группировку, специализирующуюся на контрабанде анаболиков, тайно завезённых на территорию РМ, конечным пунктом которых являются страны Европейского союза.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РМ, органы правопорядка проводили операции по 12-и адресам в столице: в домах, складах и автомобилях, принадлежащих причастным к схеме людям. В ходе обысков было найдено большое количество анаболиков и анаболических стероидов, оборудования для приготовления лекарств, станозолол и другие предметы.

В результате проведённой операции были задержаны четыре человека. Уголовное дело находится в ведении прокуратуры.