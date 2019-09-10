В Молдове цены на аренду жилья в студенческих общежитиях выросли на 8%

По данным Национального бюро статистики, в августе текущего года было зафиксировано повышение цен в сфере услуг, оказываемых населению. Больше всего выросли цены на аренду жилья в студенческих общежитиях – на 8,1%, передаёт realitatea.md.
Кроме этого, в августе 2019 года было зарегистрировано повышение цен на следующие услуги:
- тариф на электроэнергию для бытовых потребителей (с 23 августа) – на 2,9%;
- пассажирские перевозки воздушным транспортом – на 2,6%;
- гостиничные услуги – 1,9%;
- туристические услуги за рубежом – 1,5%;
- общественное питание и средняя ежемесячная плата за детские сады и ясли – 0,6%;
- курсы иностранных языков – 0,5%;
- пассажирские железнодорожные перевозки – 0,4%.
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