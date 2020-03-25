В Молдове были изменены условия пребывания автомобилей, зарегистрированных за рубежом

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Так, период чрезвычайного положения не будет учитываться при расчете 180 дней, в течение которых автомобили, зарегистрированные за рубежом, могут находиться в Республике Молдова. Соответствующее постановление было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

После заседания премьер-министр Ион Кику затронул вопрос о необходимости вывода, согласно законодательству, из страны автомобилей, зарегистрированных за рубежом, по истечении 180-дневного срока пребывания на территории РМ, передаёт ipn.md.

– Понятно, что сейчас сделать это невозможно. Соответственно, комиссия приняла решение исключить это требование в 180 дней на период чрезвычайного положения. Таким образом, во время ЧП не учитываются соответствующие дни – заявил премьер.

Напомним, что чрезвычайное положение сроком на 60 дней было объявлено в Республике Молдова 17 марта. Оно продлится до 15 мая. Число людей, инфицированных COVID-19 в нашей стране, достигло 125.

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