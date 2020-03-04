В Молдове будет создан институт бизнес-омбудсмена

В Молдове будет создан институт бизнес-омбудсмена

Ион Кику провёл сегодня заседание с министром Анатолием Усатым и другими должностными лицами, чтобы оценить этап разработки закона об адвокате по защите прав предпринимателей (омбудсмена).

Институт бизнес-омбудсмена будет создан при парламенте для оказания необходимой помощи в защите прав предпринимателей. Предполагается, что ведомство начнёт работать с 1 января 2021 года.

– Разработанная концепция будет обсуждаться с деловыми людьми, чьё мнение очень важно в этом случае, – сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул необходимость завершения проекта в кратчайшие сроки для того, чтобы Министерство финансов могло запланировать необходимые ресурсы в бюджете на 2021 год, пишет moldpres.md.

 

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