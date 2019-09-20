В Молдове будет отмечаться Национальный день продовольствия

В Молдове будет отмечаться Национальный день продовольствия

16 октября в Республике Молдова будет отмечаться Национальный день продовольствия. Соответствующие поправки в законодательство о памятных и праздничных днях были внесены сегодня парламентом. 

По мнению авторов, цель проекта – повышение осведомленности общественности о проблемах продовольствия на глобальном уровне и солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и бедностью. Установление Национального дня продовольствия может привести к сокращению пищевых отходов и рационализации потребления продуктов питания, передаёт moldpres.md.

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