В Молдове будет отмечаться Национальный день продовольствия

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16 октября в Республике Молдова будет отмечаться Национальный день продовольствия. Соответствующие поправки в законодательство о памятных и праздничных днях были внесены сегодня парламентом.

По мнению авторов, цель проекта – повышение осведомленности общественности о проблемах продовольствия на глобальном уровне и солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и бедностью. Установление Национального дня продовольствия может привести к сокращению пищевых отходов и рационализации потребления продуктов питания, передаёт moldpres.md.