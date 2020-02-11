В Молдове будет издана монография по случаю 25-летия Конституции

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Игорь Додон провел встречу с Виктором Пушкашем, бывшим председателем Конституционного суда, ныне членом Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос издания коллективной монографии «Конституция Республики Молдова – 25 лет». Эта работа двух соавторов – Виктора Пушкаша и Валерия Кучука – была написана и издана под патронатом Президента Республики Молдова по случаю празднования в 2019 году 25-летия принятия Конституции Республики Молдова. Монография детально описывает, используя соответствующие материалы, весь ход разработки, принятия и воплощения в жизнь положений Конституции. Цель этой работы – предоставить гражданам возможность узнать о роли Конституции как основного закона страны в жизни государства и каждого из нас.

В завершение встречи Игорь Додон выразил уверенность в скором издании, с ответственностью и профессионализмом, этой монографии, и подтвердил готовность аппарата Президента Республики Молдова и далее поддерживать публикацию научных работ и реализацию различных инициатив, которые могли бы пояснить важность фундаментальных принципов, прописанных в Конституции, на благо и во имя процветания граждан.