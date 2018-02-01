В Молдове больше закрывается, нежели открывается новых компаний

В 2017 году из Государственного реестра было исключено в два раза больше предприятий в сравнении с 2016 годом.

Так, в прошлом году в Молдове стало меньше на 8540 компаний, тогда как в позапрошлом – на 4055. Зарегистрировано в 2017 году было 6406 фирм (в 2016 – 5573). Большинство предприятий, а именно 64%, зарегистрированы в Кишиневе, сообщает bizlaw.md.

В настоящее время Государственный реестр содержит информацию о 170 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Большинство из них – 97 945, являются компаниями с ограниченной ответственностью. Они составляют 58% от всех фирм. Количество индивидуальных предпринимателей составляет 56 521 – то есть 33%.

Акционерных обществ зарегистрировано 4491, производственных, потребительских и предпринимательских кооперативов – 3785, государственных и муниципальных предприятий – 1576.

В то же время в Республике Молдова насчитывается более двух тысяч некоммерческих организаций.

Что касается сферы деятельности, то 30 процентов предприятий специализируются на оптовой торговле и почти четверть – на розничной торговле.