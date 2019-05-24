В Молдове более 10 000 человек находятся в розыске (ВИДЕО)

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Больше 10 000 человек, среди которых и иностранцы, объявлены в розыск за преступления, совершённые в Молдове. Больше всего злоумышленников разыскивают по делам о воровстве, мошенничестве, изнасилованиях и убийствах.

По данным правоохранителей, правонарушители чаще всего прячутся на территории Приднестровья и России, пишет publika.md. Около 2 000 человек разыскивают по делам о воровстве, 1 800 – по обвинению в мошенничестве. 140 обвиняются в убийствах и изнасилованиях. Из общего числа более 4 000 правонарушителей ищут на территории СНГ, более 1 700 – на международном уровне через Интерпол.

С начала года правоохранители задержали 1 310 человек, объявленных в розыск.