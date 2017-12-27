В Молдове без вести пропала несовершеннолетняя девушка

Уроженку Глодянского района не могут найти уже пятый день.

Анастасия Тюпцова проживает в селе Стурзовка. Она ушла из дома 23 декабря во второй половине дня и до сих пор не выходила на связь с родственниками.

Приметы: рост – 160 см, волосы длинные с рыжеватым оттенком, худого телосложения, глаза – серые.

Особые приметы: родинка над верхней губой и рассеченное ухо.

Известно, что на девушке были одеты черная куртка, темные брюки, коричневый шарф и высокие черные сапоги.

Также сообщается, что несовершеннолетняя ранее уже сбегала из дома.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номерам: 902, (0249) 2-26-06 или (0684) 18-689.