В Молдове аллергики бьют тревогу из-за амброзии: в сетях создали группу для борьбы с опасным сорняком

В Молдове аллергики бьют тревогу из-за амброзии: в сетях создали группу для борьбы с опасным сорняком

На первый взгляд это растение может показаться безопаснее кактуса, но оно предоставляет огромную угрозу для аллергиков, которых с каждым годом становится всё больше и больше.

Амброзия начинает цвести в июле, её пыльца распространяется в воздухе вплоть до конца ноября, создавая огромный дискомфорт для аллергиков, пишет diez.md. У них появляется конъюнктивит, насморк, зуд, чиханье, сыпь на теле и даже приступы удушья.

На проблему обратили внимание и в Молдове. Так, в Facebook группа людей создала группу, направленную на борьбу с опасным сорняком. По словам экспертов, амброзию следует выкорчёвывать и сжигать в апреле-июне, пока у растения не появились семена. В сентябре-ноябре один куст амброзии может оставить 60 000 семян.

В настоящее время около 20% людей в мире и около 25% жителей Европы страдают от аллергии на амброзию. Чаще всего ими являются дети, подростки и молодые люди.

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