В Молдове аккредитованы семь новых послов (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе официальной церемонии Игорь Додон получил верительные грамоты от семи послов.

Это:

– Посол Ливанской Республики с резиденцией в Бухаресте, госпожа Рана Мокаддем; – Посол Королевства Марокко с резиденцией в Бухаресте, господин Хасан Абуйуб; – Посол Королевства Бельгия с резиденцией в Бухаресте, господин Филипп Бенуа; – Посол Швейцарской Конфедерации с резиденцией в Киеве, господин Клод Вильд; – Посол Королевства Нидерландов с резиденцией в Бухаресте, господин Рулоф С. ван Эйс; – Посол Республики Корея с резиденцией в Киеве, господин Квон Ки Чанг; – Посол Государства Израиль с резиденцией в Иерусалиме, господин Элиав Белоцерковский.

Глава государства обсудил с каждым аккредитованным послом по отдельности перспективы экономического и культурного сотрудничества, а также возможности реализации имеющегося потенциала во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Провели с иностранными дипломатами обмен мнениями на тему политической и экономической ситуации в нашей стране, подчеркнув, что новое правительство решительно настроено на реализацию начатых реформ в строгом соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами. В то же время была подтверждена позиция администрации президента по дальнейшему продвижению взвешенной внешней политики между Востоком и Западом. Пожелал официальным лицам успехов в осуществлении дипломатической миссии, выразив надежду на то, что в течение их мандата двусторонние отношения между нашими государствами будут на подъеме во благо народов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.