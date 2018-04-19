В Молдове 5-месячный малыш скончался от осложнений гриппа

В Молдове 5-месячный малыш скончался от осложнений гриппа

Согласно данным министерства здравоохраненияи социальной защиты, это произошло несколько дней назад.

Грудной ребенок был родом из Фалештского района. У него были диагностированы ряд тяжелейших осложнений гриппа B: менингоэнцефалит неопределенной, возможно вирусной этиологии; сепсис; токсико-инфекционный шок; отек мозга; эпилептическое состояние; двусторонняя пневмония; полиорганная недостаточность. Малыш не был привит от гриппа, пишет realitatea.md.

В общей сложности на прошлой неделе в стране было зарегистрировано 22 случая гриппа, в том числе шесть случаев в Кишиневе. Эпидемиологическая ситуация с гриппом в стране низкая.

Напомним, что с начала холодного сезона в Республике Молдова от гриппа скончались четыре человека. Ни один из них не был вакцинирован.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md