В “Молдовагаз” начали процесс считывания показаний счётчиков

В “Молдовагаз” начали процесс считывания показаний счётчиков

АО “Молдовагаз” информирует потребителей о том, что начался процесс считывания показаний счётчиков, в соответствии с условиями договора и Положения о поставке природного газа.

Считывание показаний продлится до 31 декабря, поэтому АО “Молдовагаз” просит всех своих потребителей обеспечить контроллерам оператора сети доступ к измерительному оборудованию (счётчикам). Это исключит недовольство потребителей несоответствием потребляемого и указанного в счёт-фактуре объёма природного газа.

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Комментарии (1)

  1. С начала выведите счётчики за пределы квартиры а потом считывайте. Вы думаете что люди будут сутками сидеть и ждать пока контролёр снимет показания. Какая ни какая работа всё же есть и люди работают, сидеть ждать когда придёт контролёр они не могут.

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