В Молдова за сутки от газовых установок скончалась женщина и пострадал мужчина (ФОТО)

Первый инцидент произошел накануне, 10 февраля, в городе Тараклия.

Там 72-летняя женщина подключила печь к системе с природным газом, которая оказалась неисправной. Бездыханное тело женщины, по-видимому, задохнувшейся газом, обнаружили родственники и соседи, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

В результате второго инцидента, произошедшего в селе Бошкана Криулянского района, пострадал 24-летний молодой человек. Он попытался зажечь плиту, однако в какой-то момент произошел взрыв. Пострадавший получил ожоги III степени и был госпитализирован. Пожара в доме не случилось.

Всего за последние 24 часа спасатели и пожарные осуществили 11 выездов на инциденты.