В молдавском селе уничтожат всех домашних свиней: владельцам животных выплатят компенсации

Все домашние свиньи в селе Крокмаз Штефан-Водского района будут уничтожены с целью предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС).

По данным Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП), такое решение было принято в связи с тем, что в селе было обнаружено 3 очага африканской чумы свиней. Примечательно, что по данным Управления по связям и протоколу правительства владельцы домашних свиней получат компенсацию в связи с уничтожением животных.

Стоит отметить, что правительство одобрило в ходе вчерашнего заседания проект, который предусматривает уничтожение всех домашних свиней в тех населённых пунктах, где было зарегистрировано минимум 3 очага АЧС. Такие меры будут предприниматься с целью предотвращения распространения вируса.

Напомним, что ранее в правительстве был разработан план мер по борьбе с вирусом АЧС и его распространением на территории РМ. Так, согласно документу, сезон охоты на диких кабанов, лис и шакалов, которые часто становятся распространителями вируса, будет продлён с 26 февраля до 31 июля 2019 года. Кроме этого, будет ужесточён контроль при пересечении границы в связи со строгим запретом импорта свиного мяса и мясных продуктов.

По данным НАБПП, ситуация в связи с распространением АЧС в Молдове становится тревожной. Так, с начала текущего года было зарегистрировано уже 25 очагов вируса, из которых 16 являются активными. Жители 14 районов по всей стране сталкивались с африканской чумой свиней, в результате чего было уничтожено 253 домашних свиней.