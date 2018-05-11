В молдавском пенитенциаре снова скончался заключенный

Трагический инцидент произошел 9 мая в пенитенциаре №18 в Брэнешть.

Скончавшийся – 63-летний мужчина. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Согласно пресс-релизу Департамента пенитенциарных учреждений, днем мужчина попросил медицинской помощи в связи с плохим самочувствием. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, а также была вызвана “скорая”.

Заключенный был доставлен в больницу, а затем вновь отправлен в пенитенциар. Однако уже спустя несколько минут после возвращения туда он скончался.

О смерти заключенного были проинформированы родственники, народный адвокат и прокуратура Кишинёва. Департамент пенитенциарных учреждений выразил соболезнования родственникам скончавшегося.

Стоит отметить, что лишь накануне, 8 мая, в другом молдавском пенитенциаре – №16 в Прункул также умер пожилой заключенный.