В молдавском пенитенциаре скончался еще один заключенный

Трагедия произошла в субботу, 28 апреля, в пенитенциаре №16 Прункул.

Скончавшемуся заключенному было 67 лет, на его теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Известно, что он серьезно болел, пишет tv8.md.

Во время лечения заключенный не раз лежал в больнице за пределами пенитенциара. На этой неделе тюремная больница подготовила и направила в суд материалы дела заключенного для применения в его отношении статьи 95 Уголовного кодекса (освобождение по болезни).

Накануне состояние больного ухудшилось, был сделан вызов в службу 112, на место прибыла бригада реаниматологов. Однако, несмотря на усилия врачей, в 11:50 пациент скончался.

О смерти заключенного были проинформированы родственники, народный адвокат и прокуратура Кишинева.